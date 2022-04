AirTag: l'update che introduce una funzionalità che ve li farà amare

Grazie al nuovo aggiornamento degli AirTag di Apple, ora sarà più facile individuare questi accessori grazie a dei suoni di alert molto più forti del passato. Ecco cosa è emerso dalle note di registro dell’ultimo update. Non di meno, si scopre che questa è una delle famigerate funzionalità anti-stalking di cui abbiamo letto in passato.

AirTag: ecco le ultime novità dell’update

L’OEM di Cupertino annunciò, nel mese di febbraio, una serie di novità volte a migliorare l’usabilità dei suoi tracker GPS, gli AirTag. Grazie al nuovo update, ora sarà più facile trovare questi oggettini in caso di smarrimento. Il motivo è semplice: il suono prodotto dagli stessi sarà più forte, così da consentire alle persone di individuarli con meno fatica.Secondo quanto riportato da MacRumors, l’aggiornamento in questione (ne abbiamo parlato anche noi qui) è già arrivato e sarà disponibile per tutti entro il 13 maggio.

Ad ogni modo, noi vi invitiamo a controllare la presenza del suddetto firmware all'interno del menù delle impostazioni.

