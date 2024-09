Gita autunnale fuori porta? C'è Italo: in treno con il 30% di sconto

L’autunno è tra le più belle stagioni per viaggiare: i colori del foliage rendono l’atmosfera quasi magica e le temperature sono il giusto compromesso tra il caldo estivo e il freddo invernale. Italo ti offre la possibilità di partire in treno verso le più ammalianti località italiane con sconti dal 20% al 30%. L’iniziativa è attiva fino alle 18 di lunedì 23 settembre, inserendo l’apposito codice sconto.

Ottieni fino al 30% di sconto Italo

La promozione Italo è valida per viaggiare con i treni alta velocità della compagnia in tariffa Low Cost, limitata all’ambiente Smart e Prima Business. Accedere è semplicissimo: basta inserire il codice promo “SCOPRI” durante la ricerca del viaggio, dopo aver inserito le città o le stazioni di partenza e arrivo.

Gli sconti vanno dal 20% al 30%, ma solamente per gli acquisti effettuati entro le 18 di lunedì 23 settembre. La data di viaggio sul biglietto, invece, dovrà essere compresa tra l’1 ottobre e il 17 dicembre. I posti sono limitati: la disponibilità è di 650 mila. Inoltre, la promozione non è cumulabile con altre offerte, ma può essere utilizzata per acquistare la soluzione integrata Italo + bus della compagnia Itabus.

La rete Italo è piuttosto vasta e tocca gran parte delle località italiane. Dalle città principali come Milano e Roma, agli snodi più importanti come Bologna e Firenze. Per tutte quelle destinazioni non raggiungibili con il solo treno, Italo ha avviato una collaborazione con la compagnia di autobus Itabus, che permette di acquistare in un solo biglietto la tratta effettuata con entrambi i mezzi.

Ricordiamo che la promozione Italo è valida soltanto fino alle 18 di lunedì 23 settembre. Per accedere è necessario inserire il codice promo “SCOPRI” e selezionare una data di viaggio compresa tra l’1 ottobre e il 17 dicembre.