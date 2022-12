Giochi PS4 da regalare a Natale: le offerte migliori Amazon

Sta arrivando il Natale 2022 ed è quindi l’occasione perfetta per regalarti o regalare un nuovo videogioco sfruttando le numerose offerte Amazon.

Con questo articolo vogliamo indicarti i migliori giochi PS4 che puoi acquistare in sconto con consegna prima di Natale in tempo per essere impacchettati e messi sotto l’albero.

I migliori giochi PS4 da regalare a Natale: le offerte Amazon

Cominciamo da un grande classico, che torna in offerta per le festività natalizie. Parliamo ovviamente di The Last of Us Part II, il capolavoro di Naughty Dog e Gioco dell’Anno 2020: puoi averlo a soli 9,98 euro. Se non l’hai ancora recuperato hai decisamente perso tempo.

E che feste sarebbero senza qualche sana sfida al gioco di calcio più popolare? FIFA 23 è in offerta a 59,99 euro, ma a volte scende ad un prezzo ancora inferiore. In ogni caso, imperdibile per ogni appassionato.

Adatto al gioco in compagnia è un altro grande classico: Gran Turismo 7, ultimo episodio della serie di racing amata in casa PlayStation. Può essere tuo a soli 39,98 euro. Un grandissimo prezzo.

Fan dell’Uomo Ragno? Allora ecco Spider-Man Miles Morales a soli 29,98 euro, ma puoi avere anche l’avventura base a 19,98 euro. Perché non entrambi a questo punto?

A proposito di classici, sai che GTA 5 continua ad essere vendutissimo ancora oggi? Non è un caso, parliamo di un titolo talmente popolare che non ha bisogno di presentazioni. Puoi averlo a 29,99 euro, se vuoi recuperarlo o se addirittura non l’hai ancora giocato.

Perché non addentrarsi nei mitici regni nordici con Assassin’s Creed Valhalla? Hai centinaia di ore di divertimento, una storia epica e un protagonista che non dimenticherai facilmente. Tuo a soli 18,99 euro.

Impossibile poi non parlare del Gioco dell’Anno 2022, appena premiato dai TGA. Difficile, impegnativo, ma incredibilmente epico e soddisfacente. Elden Ring non deve mancare nella collezione di nessun appassionato. In offerta a 59 euro.

Se invece vuoi vivere un’avventura ambientata nel Giappone Feudale, che ti permetta di esplorare una lussureggiante isola e combattere per la libertà del tuo popolo, Ghost of Tsushima Director’s Cut è quello che fa per te. In sconto a 29,98 euro.

Chiudiamo con qualcosa che forse sarebbe meglio dedicata ad Halloween, ma in fondo perché non terrorizzarsi anche a Natale? la Gold Edition di Resident Evil Village è in offerta a 29,98 euro. A questo prezzo è impossibile resistere.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.