Giocare GTA 5 su un Game Boy è possibile, grazie ad un modder

La community dei modder dell'industria videoludica è fantastica perché si cimenta e realizza idee che magari in pochi avrebbero pensato. Quello che ha fatto il programmatore Sebastian Staacks va però oltre ogni immaginazione: giocare a GTA 5 sul vecchissimo primo Game Boy di Nintendo. Non ci credete? Date uno sguardo al video seguente.

GTA 5 su Game Boy, il miracolo di un modder

Spiega così il modder come è riuscito nel suo intento:

“Qualche settimana fa ho creato una cartuccia per Game Boy con WiFi integrato. Ora sono riuscito a riprodurre video in streaming e giocare a piena risoluzione a 20 FPS su un Game Boy originale non modificato.“

In buona sostanza, senza perderci in troppi tecnicismi ben illustrati dal programmatore per chiunque abbia dimestichezza, GTA 5 su Game Boy è eseguito “semplicemente” in streaming. Con la stessa tecnica, Staacks è riuscito anche ad eseguire altri due giochi storici come DOOM e il primo Crysis.

“Con questa nuova demo, molte altre diventano quasi obsolete. Può visualizzare qualsiasi cosa e io posso controllare ciò che viene mostrato e controllato dal mio PC. Ovviamente, l'interfaccia e l'immagine sono quasi inutilizzabili in questo modo, quindi alcune implementazioni dedicate potrebbero essere comunque interessanti. Inoltre, al momento non ho toccato l'audio, cosa che sfortunatamente è stata una mia grande svista durante la progettazione di questa cartuccia“.

Il messaggio è chiaro: non limitate la vostra immaginazione, con le giuste competenze potreste realizzare anche l'impossibile. Come far girare GTA 5, un gioco del 2013, in modo più o meno decente su un datato Game Boy, lanciato per la prima volta da Nintendo nel 1989!