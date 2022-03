Genshin Impact 2.6: data di uscita e tutte le novità

Era prevista per oggi la nuova diretta streaming dello sviluppatore miHoYo in cui è stato finalmente presentato l'atteso aggiornamento 2.6 di Genshin Impact.

La nuova versione del free-to-play è chiamata “Zephyr of the Violet Garden” e sarà disponibile dal prossimo 30 marzo. Purtroppo, nonostante alcuni indizi avessero lasciato pensare il contrario, non sarà ancora inclusa la lingua italiana. Le novità in arrivo sono comunque molto interessanti.

Genshin Impact 2.6 in italiano? No, ma novità succose!

L'aggiornamento 2.6 di Genshin Impact sarà incentrato sul personaggio di Kamisato Ayato, fratello di Ayaka, e questa non è una gran sorpresa, che arriverà con un banner doppio al fianco di Venti. Il secondo banner a tempo permetterà invece di sbloccare Kamisato Ayaka, partner di Ayato che ci darà modo di sfruttare la possibilità di congelare i nemici mettendo insieme le abilità dei due fratelli.

Tra le altre cose, l'update 2.6 ci permetterà di mettere le mani su due set di artefatti inediti, noti come Vermillion Hereafter e Echoes of an Offering, che daranno buff all'attacco e potranno potenzialmente modificare le build di personaggi come Xiao.

La nuova mappa di Genshin Impact vedrà poi l'introduzione di una nuova area chiamata The Chasma, che ci darà modo di esplorare il sottosuolo della zona che si trova ad ovest di Liyue mettendoci di fronte ad un nuovo boss. Nel corso delle varie settimane è previsto poi il lancio di diversi eventi con l'obiettivo di accumulare Primogems.

Come detto, non è previsto in questa fase l'inserimento della lingua italiana. Il fatto che però sia comparsa in uno dei precedenti leak lascia ben sperare per i futuri aggiornamenti.

Genshin Impact 2.6 sarà dunque disponibile a partire dal prossimo 30 marzo su tutte le piattaforme che supportano il popolare free-to-play.