Genshin Impact finalmente in ITALIANO: l'anticipazione dalla patch 2.6

Potrebbe esserci finalmente l'italiano con le novità della patch 2.6 di Genshin Impact, il popolarissimo gioco online. A riferirlo è Project Celestia, un leaker abbastanza conosciuto tra gli appassionati del titolo che avrebbe dato un'occhiata al changelog dell'aggiornamento in cui figurerebbe appunto un riferimento al debutto della lingua italiana e…del turco. La localizzazione sarebbe soltanto per interfaccia, menu e testi di gioco e non per il doppiaggio, ma meglio di niente!

Genshin Impact in italiano, quando arriva l'aggiornamento?

Non è affatto scontato ovviamente che la lingua italiana sarà disponibile già con la patch 2.6. Potrebbe trattarsi di un semplice riferimento per una cosa che verrà inserita con aggiornamenti successivi, ma di certo è una buona notizia per tutti gli appassionati del popolare free-to-play, che a questo punto possono sperare per una traduzione imminente nella nostra lingua.

Genshin Impact del resto è diventato presto molto popolare anche in Italia ed è un gioco che coinvolge migliaia di giocatori, con una community attiva e particolarmente ricca.

Il titolo è un action-RPG open world che ha debuttato per la prima volta nel 2020 su PC, iOS, Android e PlayStation 4 e, dal 28 aprile 2021, anche in versione PlayStation 5. In futuro è prevista la pubblicazione di un'edizione per Nintendo Switch. E magari sarà già tradotta in italiano!