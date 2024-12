Gemini prenderà in prestito questa funzionalità web per l'app Android di Gmail

Il pannello di Gemini all’interno dell’app Gmail potrebbe presto integrare una nuova scorciatoia che permette di inserire le risposte generate dall’AI. Ciò consentirà agli utenti di incollare rapidamente le risposte generate all’interno di una bozza, semplificando il lavoro.

Com’è ora il pannello Gemini

Il pannello Gemini sblocca una serie di utili funzionalità AI nell’app Gmail. Puoi usare il chatbot per riassumere testi di email, carpire informazioni tra i messaggi nella casella di posta, visualizzare o aggiungere eventi in Google Calendar.

Ma può anche aiutarti a scrivere risposte. Tuttavia, a differenza dello strumento “Aiutami a scrivere” nella schermata di composizione della mail, il pannello di Gemini al momento non offre l’opzione di inserire le risposte generate direttamente in una bozza: devi copiare e incollare manualmente la risposta.

Semplificherà il lavoro

Sembra che, tuttavia, Google stia per cambiare le carte in tavola. L’azienda, stando a un report di Android Authority, starebbe infatti lavorando per aggiungere un pulsante “Inserisci” al pannello Gemini nell’app Gmail per Android, che consentirà all’utente di incollare facilmente le risposte generate nelle bozze.

Al momento, il menu di Gemini mostra i pulsanti “Mi piace”, “Non mi piace” e “Copia” sotto le risposte generate. Con il prossimo aggiornamento, questo pannello dovrebbe offrire un quarto pulsante – “Inserisci”, appunto – con un’icona a forma di freccia. Toccandolo, il testo generato verrà immediatamente incollato nella bozza.

Nulla è ancora funzionale nell’attuale build di Gmail, ciò significa che – con molta probabilità – la nuova opzione non sia ancora pronta al lancio ufficiale. Vale la pena menzionare che questa funzionalità esiste già nella versione web di Gmail.