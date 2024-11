Gemini per Google Workspace supporta 7 nuove lingue: anche l'italiano

Gemini per Google Workspace ora supporta anche l’italiano. L’azienda ha infatti aggiunte sette nuove lingue, che saranno disponibili su Gemini nel riquadro laterale di Google Documenti, Fogli, Drive e Gmail. Oltre all’italiano, ci sono il tedesco, il giapponese, il coreano, il portoghese, lo spagnolo e il francese.

Cosa può fare Gemini per Google Workspace

Google, nel suo comunicato, ha scritto:

Più di 100.000 organizzazioni stanno già dando ai propri dipendenti gli strumenti per aumentare la produttività e migliorare la qualità del loro lavoro con Gemini per Google Workspace. Per aiutare ancora più organizzazioni a lavorare meglio, stiamo espandendo il supporto linguistico a sette lingue aggiuntive.

L’aggiunta di nuove lingue è stata testata prima dagli utenti Alpha, nel corso del mese scorso. Dai loro feedback è seguito il lancio. Gemini per Google Workspace ha molteplici utilizzi. In Gmail, ad esempio, permette di trovare facilmente ciò che si sta cercando e anche di rispondere più rapidamente alle e-mail importanti.

Gemini in Documenti, invece, fornisce un aiuto nella creazione di testi: addio al blocco dello scrittore, quindi, che si tratti di post creativi per social o per comunicare il lancio di un nuovo prodotto. Con Gemini in Drive è possibile chiedere un riassunto all’Intelligenza Artificiale delle informazioni più rilevanti riguardo un prodotto o un cliente: basteranno soltanto pochi secondi.

Oltre alla propria lingua madre, è possibile scegliere di lavorare in qualsiasi momento in una delle quaranta lingue disponibili. Un’altra utile funzionalità è la possibilità di attivare sottotitoli tradotti in una delle 69 lingue supportate durante una videochiamata su Google Meet. E l’azienda anticipa: presto, Gemini tradurrà automaticamente anche i messaggi di Google Chat.