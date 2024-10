Gemini, ora su Android si possono condividere immagini da un'altra app

Uno degli aspetti più utili di Gemini è la possibilità di allegare un’immagine insieme al prompt di testo, ma per farlo è necessario seguire alcuni passaggi. L’app Android di Gemini sta semplificando, ora, un po’ le cose, aggiungendo la possibilità di condividere un’immagine direttamente da un’altra applicazione.

Come funziona la nuova funzionalità

Attualmente, per aggiungere un’immagine a un prompt, Gemini richiede di aprire l’app Gemini, trovare e quindi allegare lo scatto dalla galleria, poi di aggiungere il prompt. E questo presuppone che l’immagine sia archiviata localmente sul tuo dispositivo.

Nell’ultima versione di Gemini (la v1.0.668480831), come evidenziato da Android Authority, ora è possibile condividere immagini da Google Foto o altre app direttamente nell’app Gemini. Nel pannello di condivisione, ora compare anche l’icona di Gemini come destinazione. Tuttavia, per il momento, funziona solo per le immagini: link e testi non possono ancora essere condivisi.

Questa funzionalità diventerà impostazione predefinita per gli utenti Gemini su Android. Alcuni utenti hanno tuttavia notato che la condivisione non funziona nell’interfaccia di overlay, costringendo gli utenti a lasciare l’app per farla funzionare.