Gemini Live in arrivo per tutti gli utenti Android, anche ai non abbonati

Dopo essere stato rilasciato per gli abbonati Gemini Advanced il mese scorso, sarebbe ora in corso la distribuzione di Gemini Live anche agli utenti Android senza abbonamento, che usano cioè la versione gratuita.

Arriva Gemini Live per tutti: come funziona

Come funziona Gemini Live? Il modello AI consente agli utenti di avere una conversazione naturale e con scambi interattivi. Vi si accede scaricando l’applicazione completa oppure, per gli utenti con smartphone compatibili, tramite apposita icona.

Due i pulsanti principali in Gemini Live: “Hold”, per mettere in attesa l’AI, e “End” per terminare l’utilizzo. Questa UI permette agli utenti di fare altro mentre Gemini Live continua a funzionare in background. Dopo aver terminato la conversazione, sarà resa disponibile una trascrizione testuale che mostra prompt e risposte.

Al momento, Gemini Live non supporta le estensioni per accedere a Gmail, YouTube Music e altre app, ma è probabile che questa funzionalità venga introdotta in futuro. Dieci, invece, sono le nuove voci in più disponibili rispetto al modello “classico”: Nova, Ursa, Vega, Pegasus, Orbit, Lyra, Orio, Dipper, Eclipse e Capella.

Gemini Live sarà dunque esteso a tutti gli utenti senza abbonamento, già a partire dalle prossime ore. Sarà disponibile, al momento, per i dispositivi Android impostati in lingua inglese: è quindi possibile che dovremo aspettare ancora un po’ prima che arrivi in Italia, ma Google ha assicurato che altre lingue saranno disponibili a breve.