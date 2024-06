Gemini in Google Messaggi si espande: sarà disponibile su più dispositivi

Gemini e Google Messaggi: un binomio davvero interessante, divenuto ufficialmente realtà a fine maggio, sebbene limitato a dispositivi Pixel e Samsung. Un’esclusività destinata presto a sfumare, dal momento che Google ha aggiornato la propria pagina di supporto espandendo – di fatto – il proprio chatbot AI anche ad altri sistemi Android di marchi differenti. Anche se, purtroppo, sembrerebbe per per ora l’Italia non sia inclusa.

Disponibile in 165 Stati (ma non in Italia)

Finora, infatti, Gemini in Google Messaggi era disponibile solo su dispositivi Samsung di punta lanciati negli ultimi due anni, nonché sui Pixel più recenti. Sebbene, per il momento, Gemini supporti solo l’inglese (che deve essere impostato come lingua del dispositivo) e il francese per il Canada, il chatbot di Google sarà supportato da molti più dispositivi, che dovranno però avere almeno 6 GB di RAM minima affinché possa funzionare a dovere, come si legge nella pagina di supporto aggiornata.

Oltre alle specifiche del dispositivo, per accedere alla funzionalità sarà necessario soddisfare anche altri requisiti. In primo luogo, l’utente deve avere un account Google personale (esclusi gli account gestiti tramite Family Link o Google Workspace) collegato a Google Messaggi e attivare le chat RCS. C’è anche un requisito minimo d’età, pari a 18 anni.

Come anticipato, l’espansione di Gemini con Google Messaggi al resto dei dispositivi Android è limitato ai soli Paesi dove il servizio è disponibile: sono al momento 165, tra i quali ancora non figura l’Italia. Google, tuttavia, promette di essere al lavoro per rilasciare il suo chatbot in tutto il resto del mondo. Come funziona Gemini con Google Messaggi? È Google stessa a spiegarlo tramite la pagina di supporto aggiornata: “Puoi chattare con Gemini nell’app Google Messaggi per scrivere messaggi, scambiare idee, pianificare eventi o semplicemente avere una conversazione divertente”.