Gemini è dappertutto: in arrivo anche per gli auricolari Pixel Buds

Cambiamenti in casa Google: questa volta riguarderanno gli utenti che utilizzano gli auricolari Pixel Buds. Una recente e-mail avvisava delle novità in arrivo, in primis l’integrazione dell’Intelligenza Artificiale di Gemini.

Gemini o Google Assistant? Lo scegli tu

Tra le modifiche principali c’è la frase di input per attivare l’assistente vocale di Google. “Say Hey Google” verrà infatti rimpiazzato dallo standard “Hey Google” su telefono Android connesso, semplificando di conseguenza l’esperienza di controllo a mani libere. L’aggiornamento interesserà, oltre a Google Assistant, anche Gemini.

A proposito di Gemini, l’AI di Google è pronta a debuttare su tutti i dispositivi Pixel Buds: potrà essere utilizzato tramite gli auricolari semplicemente impostandolo come assistente preferito sul telefono Android. Il lancio sarà tuttavia inizialmente limitato ai soli Paesi e territori in cui Gemini è supportato, perciò l’Italia dovrebbe essere compresa.

Inoltre, Google ha avvisato che alcune funzionalità di Pixel Buds potrebbero funzionare diversamente con Gemini rispetto a Google Assistant. Su quali siano queste funzionalità, però, l’azienda non ha rilasciato dettagli specifici. C’è tuttavia una piccola avvertenza: la prima volta che l’utente vorrà utilizzare Gemini sui propri Pixel Buds, lo smartphone dovrà essere sbloccato e connesso agli auricolari. Una volta effettuata la configurazione, sarà possibile interagire con l’AI anche con il telefono bloccato.