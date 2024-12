Gemini 2.0 Flash, ora è possibile provarlo anche su smartphone

Google ha recentemente annunciato il nuovo modello Gemini 2.0 Flash, che dovrebbe superare 1.5 Pro nei key benchmark. È possibile, al momento, provarlo sul web. Ma se proprio vuoi testarlo anche sul tuo telefono, ora puoi farlo con l’ultima versione beta dell’app Google.

Solo per gli iscritti al programma beta

L’app Google v15.49.42 beta aggiunge la possibilità di scegliere una versione specifica di Gemini, impostazione già disponibile su web per gli utenti Gemini Advanced. Dopo l’annuncio di Gemini 2.0 Flash la scorsa settimana, la funzionalità sta per approdare anche nell’app Android.

Gli utenti possono cambiare il modello Gemini cliccando sull’area dell’intestazione, in cui è mostrato il nome del modello corrente. Ci sono Gemini 1.5 Pro, Gemini 1.5 Flash e Gemini 2.0 Flash Experimental, ognuno pensato per compiti specifici. Ad esempio il modello 1.5 Pro è adatto alle operazioni più complesse, mentre 1.5 Flash per le attività quotidiane in cui è importante la velocità di esecuzione.

Poi c’è Gemini 2.0 Flash Experimental, l’ultimo modello disponibile per i test con l’app Google v15.50.37 beta. Tuttavia, si tratta di una versione sperimentale non a caso: alcune funzionalità, infatti, potrebbero non essere operative come previsto oppure non disponibili. Gli utenti che non fanno parte del programma beta, dovranno invece attendere prima di poter provare il nuovo modello con mano.