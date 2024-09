Gemini 1.5 Flash più veloce del 50% grazie al nuovo aggiornamento

Gemini 1.5 Flash fa strada: annunciata qualche mese fa, la versione “light” dell’AI di Google si aggiorna e ora le risposte sono più veloci del 50%. L’azienda non ha specificato quali modifiche abbia apportato per raggiungere un tale risultato, ma ha spiegato che sono stati effettuati “importanti miglioramenti della latenza”, nelle ultime settimane.

Fino al 50% più veloce: Google aggiorna Gemini 1.5 Flash

Lo scorso maggio, Google ha messo sul “piatto” delle sue Intelligenze Artificiali anche Gemini 1.5 Flash: questo nuovo LLM è stato progettato con l’intento di offrire una soluzione più accessibile economicamente agli sviluppatori e che sia, al tempo stesso, più veloce rispetto al resto della famiglia Gemini, mantenendo un’elevata efficienza nelle risposte.

La distribuzione, gratuita, era poi iniziata qualche mese dopo l’annuncio e da allora Google non ha smesso di migliorarne le prestazioni. Secondo l’ultimo log di aggiornamento pubblicato dal colosso di Mountain View, Gemini 1.5 Flash ora è fino al 50% più veloce di prima, portando così a risposte più rapide che contribuiscono a creare un’esperienza più fluida e immediata.

Sembra inarrestabile, dunque, la scalata di Google verso la vetta dell’Intelligenza Artificiale. Basta guardare al crescente supporto verso le varie estensioni dei più noti servizi e applicazioni, tra cui Google Tasks e Gmail, per il quale Google ha recentemente introdotto Gemini Q&A in grado di offrire, tramite un sistema di query, un modo più pratico di interagire con la posta in arrivo.