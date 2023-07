GeekMall, sconti CALDISSIMI di mezza estate: prodotti top, prezzo SHOCK

Approfitta degli sconti di mezza estate e risparmia sui tuoi prodotti preferiti, direttamente su GeekMall. Scegli quello che ti piace di più e ordina senza remore: ricevi tutto con spedizioni super rapide e gratuite, direttamente dal magazzino europeo. Inoltre, se lo desideri, scegliendo PayPal come metodo di pagamento puoi dilazionare l’importo in 3 rate a tasso zero.

Abbiamo scelto per te i 3 prodotti in assoluto più interessanti, quelli che – con un prezzo così – sono assolutamente da acquistare. Pronto? eccoli tutti.

La prima occasione riguarda l’eccellente Bluetti EB70, una vera e propria centrale elettrica portatile con un sacco di possibilità di collegamento e di ricarica. Puoi ricaricarla direttamente tramite presa a muro, a casa, così da portarla con te in giro, ma non solo. Puoi farlo tramite l’automobile, sfruttando un generatore a carburante e anche – ovviamente – grazie al sole! Collega un pannello solare e ottieni elettricità completamente gratis! Grazie alle diverse entrate, fra le quali ci sono 2 prese Schuko e diverse porte USB, puoi facilmente collegare gli oggetti da alimentare oppure ricaricare. Porta a casa questo gioiellino a 399€ invece di 699€: completa l’ordine adesso e risparmia ben 300€!

Il secondo prodotto è la spettacolare bicicletta elettrica ELEGLIDE M1 Plus. Il mix perfetto fra mezzo di trasporto per la città e Mountain bike per affrontare percorsi sterrati. Eccellente motore da 250W e super autonomia energetica: puoi raggiungere una velocità di 25KM/h e percorrere fino a 100KM con una sola ricarica della batteria. Guida confortevole e sicura, grazie alla sospensione idraulica anteriore e al doppio freno a disco. Degne di nota le ruote, da ben 27,5″. Non manca il cambio Shimano a 21 rapporti e la possibilità di scegliere fra 3 modalità di guida e 5 livelli di velocità: adegua sempre la tua guida al tipo di percorso. In promozione, questa eccellente bike la porti a casa a 649,99€ invece di 899,99€. Ancora, in omaggio ricevi un kit di accessori per la riparazione: mettila adesso nel carrello e – prima di completare l’ordine – applica il codice “AWPD37W5”.

Per finire, un aspirapolvere senza fili pazzesco, firmato Proscenic. Il modello P11 è un elettrodomestico smart, che ti permetterà di gestire ogni aspetto tramite applicazione per smartphone. Con una forza aspirante di 30.000PA e una durata della batteria che arriva a ben 60 minuti, potrai facilmente ultimare le pulizie senza il vincolo dei cavi e in pochissimi minuti. Usa gli accessori in dotazione per arrivare in ogni angolo e fessura: non ci sarà scampo per la sporcizia! Non preoccuparti dell’aria che respiri: la filtrazione a 4 stadi blocca anche le più piccole particelle di polvere prima che l’aria aspirata torni in circolo. Non perdere la golosa opportunità del momento. Completa l’ordine adesso per averlo a 99,99€ invece di 189,99€. Pochi pezzi a disposizione!

Visto che enormi affari puoi fare su GeekMall? Scegli quello che ti piace di più, completa i tuoi ordini e sfrutta le occasioni a tempo! Ricevi tutto con spedizioni rapide e gratis, garantite in pochi giorni da magazzino europeo.

