GeekMall, promo del SUPER SETTEMBRE: sconti WOW e premi per i più veloci

Il Super settembre di Geekmall è appena iniziato. Accedi a un sacco di sconti e promozioni, sfruttando anche gli speciali codici promozionali che ti segnalerò. Oltre a questo, hai anche la possibilità di partecipare a una vera e propria ruota della fortuna. Continua a leggere per scoprire come partecipare, quali sono i coupon da utilizzare per risparmiare al massimo e – soprattutto – i prodotti da non perdere!

Geekmall: come sfruttare al massimo le promo di settembre

Una marea di promozioni su prodotti di altissima qualità. Per ottenere il massimo degli sconti, segna questi codici sconto e utilizza quello che ti serve per risparmiare sul tuo ordine:

Stazione Di Energia Portatili, codice 9fTw4ich : sconto di 40€ su ordini superiori a 500€;

Biciclette Elettriche, codice ibPk23Ue : sconto di 35€ su ordini superiori a 700€

Monopattini Elettrici, codice 53SYTU74 : sconto di 15€ su ordini superiori a 300€

Casa smart, codice 3RKZDSMJ : sconto di 10€ su ordini superiori a 100€

Tecnologia e fai da te, codice Au7tBmYQ : sconto del 4%

Tutto quello che devi fare è scegliere i tuoi prodotti preferiti dell’immensa vetrina promozionale e poi – prima di completare l’ordine – incollare il codice sconto segnalato. Ricevi tutto con spedizioni assolutamente rapide e gratuite, direttamente da magazzino europeo. Inoltre, se lo desideri, puoi pagare in 3 rate a tasso zero: basta scegliere PayPal come metodo di pagamento.

I prodotti imperdibili

Oltre ai codici sconto già segnalati, siamo riusciti a ottenere 3 coupon speciali per ottenere uno sconto supplementare su 3 articoli straordinari. Scegli rapidamente e completa i tuoi ordini, le scorte sono quasi finite!

Il primo prodotto è lo spettacolare Kugoo Kirin M4 PRO. Un monopattino elettrico potente, sicuro e versatile. Pneumatici da 10″, motore da 500W per arrivare fino a una velocità di 45KM orari e fino a 75KM percorsi con una sola ricarica. Non manca un sedile che puoi rimuovere all’occorrenza e anche la possibilità di piegarlo, così da fargli occupare meno spazio quando non serve. In promozione, lo prendi a 509€ invece di 699€: mettilo nel carrello e – prima di completare il tuo ordine – applica il codice “FTV8J4HE”.

Il secondo prodotto è la potente bicicletta elettrica Duotts C29. Dotata di potente motore brushless da 750W, puoi raggiungere una velocità massima di 50KM all’ora. Importanti e sicure ruote da 29″, cambio Shimano a 21 rapporti, freno a disco anteriore e posteriore e cambio Shimano a 21 velocità. In promozione, la prendi a 749€ invece di 1089€: mettila nel carrello a – prima di completare l’ordine – applica il codice “9FZ26D58”.

Per finire, la utilissima FOSSiBOT F3600. Una potente centrale elettrica portatile ad altissima capienza (3840 Wh) e con ben 13 porta per alimentare e ricaricare i tuoi dispositivi. A disposizione, prese Schuko e porte USB, ma non solo. Oltre a una luce d’emergenza, c’è anche una comoda torcia che puoi staccare e utilizzare all’occorrenza. Così potente e completa, che può essere utilizzata anche come comodo sistema di backup per la tua casa. In promozione, la prendi a 1719,99€ invece di 2199,99€: mettila nel carrello e – prima di completare l’ordine – applica il codice “Q2W4Z5PV”.

La ruota della fortuna

Come anticipato, le promo del super settembre di Geekmall ti offrono anche la possibilità di partecipare a un concorso a premi: in palio, una serie di buoni sconto aggiuntivi! Il contest è dedicato agli utenti che decideranno di partecipare fra entro il 30 settembre, semplicemente registrandosi sulla pagina dedicata all’evento. Ogni giorno, si ha diritto a un tentativo di vincita, tuttavia – chi ha già effettuato ordini su Geekmall – ottiene 3 possibilità.

Chi desidera ottenere più possibilità, può iscriversi alla newsletter dello store, condividere sui social l’evento dedicato alla ruota della fortuna e non solo. Infatti, chi effettuerà un ordine fra il 14 e il 30 settembre potrà ottenere 3 possibilità di in più di partecipare al gioco.

Insomma, ricchi premi e super sconti su Geekmall, grazie alle promozioni di settembre. Copia i codici sconto segnalati in questo articolo, scegli i prodotti che in sconto che ti piacciono di più e non dimenticare di partecipare alla ruota della fortuna! Sii veloce: c’è tempo solo fino a fine mese per fare ottimi affari!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.