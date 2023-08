GeekMall è IMPAZZITO: fino a oltre 400€ di sconto su un sacco di prodotti

Da GeekMall ci sono sconti pazzeschi su un sacco di prodotti! Hai la possibilità di risparmiare tantissimo, senza rinunciare alla qualità. Il celeberrimo store ti permette di ricevere i prodotti comodamente a casa, in modo veloce e gratuito, direttamente da magazzino europeo. Ancora, puoi usufruire della possibilità di pagare in 3 rate a tasso zero: basta scegliere PayPal come metodo di pagamento.

Dando un’occhiata alle tantissime promozioni, ci siamo accorti che ci sono 3 occasioni che devi assolutamente valutare perché sono esagerate! Pronto? Eccole tutte!

La prima, la più ghiotta, riguarda il celeberrimo Roborock S7 Pro Ultra. Un robot aspirapolvere estremamente intelligente, che praticamente ti sostituirà completamente nella pulizia del pavimento. Si occuperò lui di eliminare efficacemente ogni residuo di sporcizia e anche di lavare! Quando avrà finito, tornerà alla base e – in totale autonomia – si occuperà della sua manutenzione:

il serbatoio della polvere viene svuotato;

della viene svuotato; quello dell’acqua di lavaggio viene riempito con acqua pulita;

avviene il lavaggio automatico della stazione di ricarica (della sua base) e della parte inferiore del robot.

Quello che dovrai fare tu è assicurarti che il sacchetto della polvere principale venga cambiato quando è pieno (in media ogni 7 settimane) e che il filtro del robot si mantenga pulito. Completano la scheda tecnica di questo gioiellino il sistema di pulizia “vibra rise” per una rimozione super efficace dello sporco, la mappatura laser delle stanze e la completa gestione smart tramite applicazione per smartphone. Non perdere la straordinaria occasione di portarlo a casa a 769€ invece di 1199€: mettilo nel carrello e – prima di pagare – applica il codice “500A98Z4”. Risparmi ben 430€!

Se vuoi risparmiare qualcosa, ma senza rinunciare a una potenza impressionante, allora Roborock S8 è il robot aspira e lava che ti serve. Una potenza aspirante da 6000Pa, che non lascia scampo nemmeno alla polvere più impegnativa. Non un pelo di animale o capello rimarranno sul pavimento e nemmeno aggrovigliati nella spazzola! Infatti, l’esclusivo sistema Duo Roller (a doppia spazzola) eviterà che questo accada, garantendo risultati ancora più efficaci. Ampio il serbatoio di raccolta della sporcizia, da ben 400 ml, così come quello dell’acqua (da 300 ml). Infatti, anche lui è perfettamente in grado di lavare il pavimento. Non manca una precisa scansione laser degli ambienti e la gestione del dispositivo tramite applicazione per smartphone. Prendi questo concentrato di tecnologia in sconto a 529€ invece di 799€: mettilo nel carrello e – prima di pagare – applica il codice “500A98Z4”. Risparmi ben 270€!

Per finire, nella nostra selezione c’è anche ampio spazio per la mobilità sostenibile. L’esclusiva bici elettrica Eleglide M1 Plus sarà la tua compagna perfetta tanto in città quanto durante una gita in campagna. Il suo potente motore da 250W lavora in concerto con l’ampia batteria da 12,5Ah per permetterti di raggiungere fino a 25KM/h di velocità e una distanza massima di 100KM percorsi con una sola ricarica. Comoda da guidare, grazie anche alla sospensione idraulica anteriore che attutisce gli urti, è dotata di 3 modalità di guida diverse e 5 livelli di velocità. Non mancano i freni a disco anteriori e posteriori e anche un completo cambio Shimano a 21 rapporti. Per finire, è veramente bellissima sotto il punto di vista estetico! In promozione, la prendi a 649,99€ invece di 899,99€: mettila nel carrello e – prima di pagare – applica il codice “AWPD37W5”. Risparmi 250€ e in omaggio, ricevi un set di strumenti per la manutenzione e la riparazione della tua nuova bici (valore commerciale di 23,99€).

Hai visto che sconti enormi ci sono da GeekMall? Scegli i tuoi prodotti preferiti prima che le promozioni finiscano e fai ottimi affari. Risparmi un sacco e le spedizioni sono anche veloci e gratuite, direttamente da magazzino europeo. Ricorda: se vuoi, puoi dilazionare il pagamento in 3 rate a tasso zero, basta scegliere PayPal come metodo di pagamento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.