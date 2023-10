Geekmall compie 3 anni: un Roborock Q8 Max in REGALO ai più fortunati

Geekmall, il fornitissimo store online che ogni giorno propone prezzi straordinari su decine e decine di prodotti, compie 3 anni. La cosa interessante è che per festeggiare, è pronta a offrire codici sconto e promozioni, oltre a premi succosi come il potentissimo robot aspirapolvere automatico Roborock Q8 Max. Hai tempo fino all’8 ottobre per partecipare all’estrazione dei premi e fino al 15 ottobre per risparmiare grazie a promo lampo e offerte a tempo.

Per scoprire tutte le promozioni attive e le possibilità di vincita, controlla la pagina ufficiale dell’evento: fai affari, ti diverti e puoi vincere una serie di premi! I prodotti sono spediti in modo veloce e gratuito (per ordini superiori a 100€) da magazzino europeo e – se lo desideri – puoi pagare in 3 rate a tasso zero, semplicemente scegliendo PayPal come metodo di pagamento.

Geekmall compie 3 anni: premi e offerte per festeggiare

Per semplificarti la ricerca delle migliori occasioni, abbiamo scelto 3 offerte incredibili, tutte corredate da speciali codici sconto. Pronto a fare affari? Allora continua a leggere!

Kukirin G2 Max con 300€ di sconto

Un monopattino elettrico di altissima qualità, che può contare su un potente motore da 1000W per raggiungere una velocità di punta di 55KM/h, affrontando bene anche salite ripide (fino a 30 gradi) grazie anche agli spettacolari pneumatici da 10″ (perfetti anche in fuoristrada). Fino a 80KM con una sola ricarica della batteria e guida super sicura grazie al sistema di frenata e di luci. Non manca un sellino che puoi staccare e attaccare come preferisci. Approfitta dello sconto di 310€ e prendilo a 689€ invece di 999€: mettilo nel carrello e – prima di completare l’ordine – applica il codice “LSW7XJ79”.

Kugoo Kirin M4 Pro: tanta sostanza a mini prezzo

Un modello di monopattino elettrico ancora più economico, che però non rinuncia a qualità e prestazioni. Potente motore da 500W per arrivare fino a 45KM/h e batteria che offre fino a 75KM con una sola ricarica. Leggero e versatile, è il sistema perfetto per muoversi in città in totale libertà. Grazie alle sue ruote da 10″ sarà perfetto anche per strade sterrate però! Non manca un sedile che puoi montare e smontare in base alle tue esigenze. In promozione, puoi prenderlo con un corposo sconto di 190€ e averlo a 509€ invece di 699€: mettilo nel carrello e – prima di completare il tuo ordine – applica il codice “RJY9UAPQ”.

FAFREES F1: una bici elettrica unica

Bellissima nel design, potente nelle prestazioni.Grazie al suo motore brushless da 250W puoi circolare ovunque desideri: fino a ben 80KM con una sola ricarica. Puro divertimento in sicurezza grazie agli spettacolari pneumatici da strada. Cambio Shimano a 7 rapporti, freni a disco e sistema di illuminazione anteriore e posteriore: il massimo per guidare i sicurezza. Per finire, impossibile trascurare il bellissimo design elegante e funzionale. Approfitta dello sconto di 200€ e prendilo a 699€ invece di 899€: mettilo nel carrello e – prima di completare l’ordine – applica il codice “8DR3PRCX”.

Premi, sconti e promozioni

Il compleanno di Geekmall non potrebbe essere più ghiotto! Oltre a tantissime offerte a tempo e promozioni, puoi vincere anche diversi premi! Come anticipato, fra loro c’è in palio anche un Roborock Q8 Max: guarda la pagina dedicata all’evento, scegli le opportunità che ti interessano di più e concludi eccezionali affari. C’è tempo solo fino all’8 ottobre per provare a vincere un premio mentre gli sconti dureranno fino al 15 del mese.

Ricevi tutto in modo veloce e gratuito (per ordini superiori a 100€), direttamente da magazzino europeo. Ricorda: con PayPal puoi pagare in 3 rate a tasso zero i tuoi acquisti!

