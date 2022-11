Gears of War: il film ufficiale verrà prodotto da Netflix

Con un breve post diffuso su Twitter, Netflix ha annunciato di aver stretto un accordo con The Coalition per la produzione di un film ispirato al franchise videoludico di Gears of War.

Oltre a questo, la popolare casa dello streaming si occuperà anche di una serie animata per adulti che seguirà dopo il lungometraggio con potenziale sviluppo di ulteriore materiale tratto dalla celebre saga di videogiochi per Xbox.

Gears of War, il film Netflix: cosa c’è da sapere

Per il momento, le informazioni sul progetto sono molto poche. Netflix si è limitata infatti ad annunciare la collaborazione con The Coalition, il team di sviluppo oggi responsabile della saga, per la realizzazione del film.

“Gears of War è stato lanciato oggi 16 anni fa e, per celebrare l’occasione, Netflix ha stretto un accordo di partnership con The Coalition per adattare la saga di videogiochi di Gears of War in un film in live action, seguito da una serie animata per adulti – con il potenziale per altre storie a seguire“.

Gears of War was released 16 years ago today and to mark the occasion, Netflix has partnered with The Coalition to adapt the @GearsofWar video game saga into a live action feature film, followed by an adult animated series — with the potential for more stories to follow! pic.twitter.com/3zInFSnUu4 — Netflix (@netflix) November 7, 2022

Di un film su Gears of War se ne parlava da tempo e adesso è arrivata la notizia che sarà addirittura Netflix ad occuparsene, che continua dunque a pescare con interesse dal mercato dei videogiochi per le sue produzioni.

Gears of War è una saga nata nel 2006 per Xbox 360: il suo successo di critica e pubblico ha portato alla nascita di due sequel e di uno spin-off, prima che Microsoft acquisisse i diritti del franchise da Epic Games. Da allora sono stati lanciati altri due episodi, un remake e uno spin-off tattico.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.