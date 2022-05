Gears of War Collection: annuncio vicino, lancio a fine 2022?

Una Gears of War Collection è in lavorazione, sarà annunciata il mese prossimo con lancio fissato entro la fine di quest’anno su PC e Xbox. A riferirlo è Nick Baker, insider e co-fondatore di XboxEra, nel corso dell’ultima pontata dell’omonimo podcast.

Obiettivo di Microsoft sarebbe quello di fare un lavoro simile a quanto visto con la Halo The Master Chief Collection: rivedremo tutti gli episodi che compongono il franchise ideato da Epic Games e adesso gestito da The Coalition, abbelliti da miglioramenti grafici e tecnici.

Gears of War Collection per Xbox: cosa aspettarsi?

Non è la prima volta che si parla di questa possibilità. Era stato lo stesso Baker ad accennarne l’esistenza lo scorso gennaio, suggerendo che sarebbe stato uno dei titoli Xbox previsti per la fine di quest’anno.

Il recente e sorprendente rinvio di Starfield e Redfall al 2023 ha praticamente lasciato scoperta la line-up di casa Microsoft per il prossimo autunno, lasciando gli utenti a chiedersi come e se il colosso di Redmond riuscirà a colmare il vuoto.

Dovrebbe esserci, quasi certamente, il nuovo Forza Motorsport, che a questo punto sarebbe accompagnato da questa Gears of War Collection. Seppur remote, restano in galla le speranze per Hellblade 2 e non è da escludere qualche altra sorpresa.

L’evento Xbox e Bethesda del prossimo 12 giugno sarà lo spartiacque decisivo per comprendere le strategie Microsoft per il prossimo futuro, soprattutto per spingere le crescite degli abbonamenti Xbox Game Pass nel periodo più “caldo” dell’anno.

