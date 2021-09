Gboard Beta "nasconde" tracce del Material You di Android 12

Il lancio ufficiale di Android 12 è sempre più vicino, proprio per questo motivo Google sta rapidamente aggiornando le sue applicazioni affinché supportino i nuovi temi in Material You. Gboard è stato uno dei primi servizi a ricevere il restyling, grazie ad una nuova combinazione di colori disponibile per chiunque utilizzasse l'ultima versione beta per Android. Tuttavia, sembra che il cambiamento non sia ancora del tutto completo ed i nuovi elementi grafici del Material You sarebbero in dirittura d'arrivo.

Il Material You si affaccia timidamente in Gboard

Android 12, da un punto di vista prettamente grafico, punterà molto sui colori morbidi e sugli angoli arrotondati. Chiaro quindi che Gboard sia destinata a percorrere la medesima strada. A tale riguardo, i colleghi del sito 9to5Google, analizzando nel dettaglio l'ultimo APK di Gboard, sono riusciti a scovare interessanti anticipazioni relative a quelli che saranno gli imminenti sviluppi estetici (come mostra l'immagine che condividiamo di seguito).

I pulsanti in corrispondenza dei quali verrà effettuata la pressione mostreranno una finestra d'ingrandimento rotonda, che sostituirà il classico pop-up rettangolare.

Google sta anche ridisegnando il menu delle impostazioni di Gboard, oltre ad aggiornare la sezione dedicata ai “Temi” con un look che fa del tutto dimenticare i bordi squadrati e spigolosi.

Per il momento non abbiamo ancora informazioni precise circa le tempistiche secondo cui tale aggiornamento abbraccerà stabilmente il client ufficiale di Gboard, ma supponiamo che questo possa avvenire durante le prossime settimane.