Gmail per Android, nuovo aggiornamento: disponibili i filtri di ricerca

Google ha lavorato parecchio con l'obiettivo di apportare miglioramenti alle sue applicazioni in vista di Android 12, ora è disponibile un nuovo update per Gmail che dovrebbe rendere l'applicazione ancora più intuitiva e rapida, oltre che esteticamente più gradevole.

Le novità dell'ultimo aggiornamento di Gmail per Android

Fino a questo momento, la ricerca nella posta in arrivo dell'app Gmail per Android richiedeva molto tempo, principalmente a causa della mancanza di filtri. Nella versione desktop esiste invece la possibilità di filtrare per destinatario, oggetto, parole chiave, dimensione dell'email e data, il che rende l'operazione molto più semplice. Anche in questo caso, però, Google sta implementando un sistema di ricerca più articolato ed efficace, al fine di migliorare ulteriormente l'esperienza di utilizzo.

Tornando invece ad occuparci del client per il sistema operativo Android, gli utenti potranno ora utilizzare specifici filtri allo scopo di individuare con maggiore rapidità email ed altre informazioni. L'update è in fase di rilascio, una volta ottenuto saranno visibili le seguenti opzioni di ricerca: “Da”, “Inviato a”, “Data” e “Allegati”, dopo aver chiaramente inserito un apposito termine di ricerca.

Inoltre, durante la ricerca di email ricevute da un mittente in particolare, si potrà anche sfogliare un elenco di contatti suggeriti o cercare email da più mittenti in contemporanea. Nella versione desktop di Gmail, invece, il nuovo aggiornamento porterà opzioni più avanzate che compariranno al di sotto della barra di ricerca.