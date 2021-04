I nuovi orologi Venu 2 di Garmin hanno una migliore durata della batteria e più funzioni. Non di meno, vantano specifiche tecniche migliori e hanno comunque lo stesso prezzo di 399 euro come il modello precedente.

Garmin Venu 2: ecco le sue caratteristiche

Garmin ha aggiornato il suo smartwatch Venu premium per il 2021. Ora è disponibile in due dimensioni invece di un unico modello da 43 mm. Il Venu 2 da 45 mm ospita uno schermo OLED da 1,3 pollici 416 x 416. Per i polsi più piccoli (o per coloro che preferiscono un dispositivo che domina meno il polso), il Venu 2S da 40 mm ha uno schermo OLED 360 x 360 da 1,1 pollici. Entrambi gli orologi hanno una modalità sempre attiva opzionale e sono ora disponibili per 399,99 dollari, che è lo stesso prezzo dell’originale Venu.

Oltre alle differenze nelle dimensioni del case, non c’è molto altro che distingue visivamente la gamma Venu 2 dalla precedente. Sono dispositivi indossabili dall’aspetto elegante con touchscreen rivestiti in Gorilla Glass 3 che dispongono di due pulsanti fisici. Uno dei maggiori miglioramenti da generazione a generazione riguarda le prestazioni della batteria. Il Venu originale potrebbe durare cinque giorni in modalità smartwatch, ma il più grande Venu 2 da 45 mm di Garmin raddoppia l’autonomia a ben 11 giorni. Se utilizzate il GPS integrato e la musica in streaming dall’orologio alle cuffie tramite Bluetooth, Garmin prevede fino a otto ore di durata della batteria, rispetto alle sei del modello precedente.

Sorprendentemente, il Venu 2S più piccolo da 40 mm ha anche una durata della batteria migliore dell’originale, con 10 giorni di utilizzo previsti in modalità smartwatch o fino a sette ore in modalità GPS con musica.

Gli orologi Venu 2 sono ricchi di sensori:

Vi è quello della frequenza cardiaca;

il GPS (GLONASS e Galileo);

Il sensore di bue da polso per misurare l’ossigeno nel sangue;

Un altimetro barometrico per l’altitudine;

La bussola;

Il giroscopio

L’accelerometro;

Il termometro;

Il sensore di luce ambientale.

Ogni orologio dispone anche di NFC per la funzione di pagamento contactless Garmin Pay. Questi orologi funzionano con iOS e Android, ma solo su Android si può rispondere ai messaggi di testo.

