Garmin fēnix 7X Pro in offerta su Amazon: il re degli smartwatch per l'avventura

Il Garmin fēnix 7X Pro Solar è attualmente in offerta su Amazon a 702,48€, con uno sconto del 17% rispetto al prezzo consigliato di 849,99€. Questo smartwatch di fascia alta è il non plus ultra nel segmento dei wearable per atleti e appassionati di avventure outdoor: oggi può essere tuo ad un prezzo molto interessante.

Il fēnix 7X Pro Solar è dotato di un display touchscreen a colori da 1,4 pollici con tecnologia MIP (Memory In Pixel), che garantisce una leggibilità eccellente anche alla luce diretta del sole. Il design robusto include una cassa in titanio con un vetro zaffiro per una resistenza superiore. La funzione di ricarica solare estende ulteriormente l’autonomia della batteria, che può durare fino a 37 giorni in modalità smartwatch e fino a 122 ore con il GPS attivo in condizioni di luce solare ottimali.

Tra le funzionalità principali, il fēnix 7X Pro Solar include un’ampia gamma di profili sportivi per oltre 30 attività, tra cui corsa, nuoto, ciclismo, escursionismo, sci e golf. Inoltre, è dotato di sensori avanzati come l’altimetro, il barometro, il compasso e un sensore di temperatura. La tecnologia GNSS multi-band assicura una precisione superiore del GPS anche in condizioni difficili, come nei canyon profondi o nelle aree urbane con molti edifici alti​.

Una caratteristica distintiva del fēnix 7X Pro Solar è la torcia LED integrata, che si rivela estremamente utile per le attività notturne o in condizioni di scarsa illuminazione. La funzione di monitoraggio della salute comprende il monitoraggio della frequenza cardiaca, la misurazione della saturazione di ossigeno nel sangue (SpO2), il monitoraggio del sonno e la valutazione dello stress tramite la variabilità della frequenza cardiaca.

A questo si aggiungono le numerose funzionalità che ci si aspetta da un normale smartwatch, tra cui la possibilità di memorizzare e riprodurre musica offline tramite Spotify, Deezer o Amazon Music, nonché la compatibilità con Garmin Pay per i pagamenti contactless. Le notifiche intelligenti permettono di ricevere messaggi, chiamate e altre notifiche direttamente sull’orologio, migliorando l’interazione quotidiana senza bisogno di tirare fuori il telefono​. Non farti scappare questa offerta: acquistalo subito per averlo a soli 702€.