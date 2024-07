Garmin Fenix 7S: risparmi 190€ in occasione del Prime Day 2024

In occasione del Prime Day, Amazon offre uno sconto imperdibile sullo smartwatch Garmin fēnix 7S: ora è disponibile a 409,99€, con un risparmio notevole sul prezzo originale di 599,99 €. E’ di gran lunga uno dei migliori wearable dedicati agli atleti e al loro benessere.

Il Garmin fēnix 7S è un orologio GPS multisport progettato per atleti seri e avventurieri. Offre il monitoraggio di oltre 30 attività sportive diverse, inclusi corsa, ciclismo, nuoto, escursionismo, sci, golf e arrampicata indoor. Il dispositivo offre anche modalità di allenamento specifiche come HIIT, con la possibilità di impostare intervalli e modalità personalizzate per sessioni come AMRAP e Tabata.

Il suo sistema di navigazione avanzato utilizza la tecnologia multibanda GNSS per una maggiore precisione, particolarmente utile in aree con segnali riflessi o deboli. Questo modello è dotato di mappe topografiche multi-continente precaricate e supporta l’aggiunta di percorsi GPX, rendendolo ideale per le escursioni e le avventure in ambienti remoti​.

Il fēnix 7S eccelle anche nel monitoraggio della salute e del benessere. Include funzionalità avanzate come il monitoraggio del sonno, il punteggio del sonno, la Body Battery per misurare i livelli di energia e stress quotidiani e il monitoraggio della frequenza cardiaca con un sensore ottico di nuova generazione.

