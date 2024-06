Garmin Fenix 7S in offerta ad un prezzo bomba: il migliore per salute e sport

Il Garmin Fenix 7S è un eccellente smartwatch premium, con tantissime funzionalità avanzate progettate per gli sportivi (ma non solo). Oggi è in offerta su Amazon ad un prezzo molto interessante: 478€ invece di 649€, grazie al super sconto del 26%. Un’offerta decisamente ghiotta e, proprio per questo, ti suggerisco di sbrigarti: potrebbe terminare in qualsiasi momento.

Il Fenix 7S è dotato di un display transflective memory-in-pixel da 1,2 pollici, che offre una buona visibilità sia in interni che all’esterno, pur mantenendo un’eccellente efficienza energetica. La presenza del touchscreen, combinata con i tradizionali cinque pulsanti, rende l’interazione con il dispositivo intuitiva e versatile​.

Offre un ricchissimo arsenale di funzioni per il monitoraggio della salute, come il sensore ottico Elevate Gen 4 per il monitoraggio della frequenza cardiaca, il livello di stress, il saturimetro SpO2 e il monitoraggio del sonno. La funzionalità Body Battery aiuta a gestire l’energia personale, combinando dati su stress, attività e riposo per fornire indicazioni su quando è il momento di allenarsi o riposare.

Per gli appassionati di escursionismo e ciclismo, il fēnix 7S offre mappe topografiche pre-caricate, mappe stradali e dei sentieri, nonché mappe dei resort sciistici. La nuova modalità di visualizzazione delle mappe con Relief Shading e le funzionalità come Up Ahead, che indica i punti di interesse vicini, rendono la navigazione facile e dettagliata. L’autonomia è pazzesca: fino a ben 11 giorni con una singola carica, a seconda dell’uso che ne fate.

Insomma, il Garmin Fenix 7S non è uno smartwatch come tutti gli altri, ma una soluzione completa per chi ha bisogno di tantissime funzionalità dedicate allo sport e al benessere. Non farti assolutamente scappare questa offerta e acquistalo ora risparmiando!