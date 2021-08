Samsung Galaxy Z Flip3 e Z Fold3 sono i primi telefoni Samsung dotati della funzione “Protezione batteria“. Di fatto, tutti gli smartphone utilizzano celle energetiche agli ioni di litio. È un fatto noto che queste si degradano nel tempo quando vengono caricate regolarmente fino al 100%. Pertanto, gli OEM offrono soluzioni software per rallentare il degrado. Anche la compagnia sudcoreana offriva tale funzionalità ma al momento era limitata ai soli tablet. Con il lancio dei foldable next-gen, questa feature è arrivata anche sui device del brand.

Samsung Galaxy Z Flip3 e Fold3: ecco la “protezione batteria”

L'applicazione Device Care sui prodotti Galaxy è responsabile delle impostazioni relative alla batteria, dall'archiviazione, alla memoria,d alla sicurezza all'utilizzo dei dati mobili. Questa app è equivalente all'applicazione MIUI Security sui dispositivi del gruppo Xiaomi.

Nella sezione Batteria, l'app ha una funzione chiamata Proteggi batteria sulla serie di tablet Galaxy Tab. L'attivazione di questa opzione limiterà la ricarica all'85%; può aiutare a prolungare la durata della cella energetica nel corso degli anni.

Come suggerisce il portale di SamMobile, questa funzione è ora disponibile anche sui nuovi Galaxy Z Flip3 e Galaxy Z Fold3. Sono i primi smartphone Samsung ad arrivare con questa funzionalità.

Al momento non è noto se questa opzione sarà resa disponibile per altri smartphone Galaxy, anche perché non è stata ancora aggiunta alla serie S21 con l'ultimo update One UI 3.1.1. Si spera che Samsung introduca la “Protect Battery” sui suoi telefoni poiché la maggior parte degli altri OEM offre una funzionalità simile sui propri telefoni.

Detto questo, cosa ne pensate di questa soluzione per evitare il degrado della batteria? La trovate utile? Fatecelo sapere.

Samsung

Smartphone