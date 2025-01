Galaxy Watch 7, Samsung e Google lanciano una nuova modalità per bambini

Google e Samsung insieme per rendere i Galaxy Watch a misura di bambino. È in arrivo una nuova funzione chiamata “Galaxy Watch for Kids” che promette di “aiutare i bambini a rimanere connessi in movimento senza dover fare affidamento su uno smartphone”. Per il momento la novità è limitata ai Galaxy Watch 7 LTE negli Stati Uniti, poiché fa affidamento su operatori telefonici locali (AT&T, T-Mobile e Verizon), ma non è escluso che possa arrivare anche nel resto del mondo.

I genitori potranno controllarlo a distanza

Come funziona questa nuova modalità? Galaxy Watch for Kids potrà essere utilizzata soltanto su Galaxy Watch 7 LTE, per il momento, associando lo smartwatch al telefono e selezionando l’opzione “Configura per un bambino”. Sarà necessario, come si apprende dalle prime informazioni, attivare anche una eSIM, dal momento che utilizza una rete mobile per funzionare.

Il ruolo di Google in questa nuova funzionalità risiede in Wear OS e Family Link: l’app, infatti, potrà essere utilizzata dai genitori per diverse attività che riguardano lo smartwatch dei figli, come stabilire dei limiti di contatto, gestire le app di Google Play e visualizzare la posizione in tempo reale sulla mappa. Ma sarà possibile anche limitare le funzionalità durante l’orario scolastico e individuare rapidamente un eventuale smartwatch smarrito.

L’altro aspetto importante di questo nuovo servizio sarà la collaborazione con i marchi per bambini più popolari, che porteranno venti nuove app e quadranti “approvati dagli insegnanti”. Tra questi, ci sono Barbie, Crayola, Marvel, Rubik e altri, ispirati anche alle serie Netflix per bambini più famose.

Il rollout per Galaxy Watch for Kids è già iniziato e sarà disponibile per gli utenti degli Stati Uniti nelle prossime settimane. Tuttavia, come anticipato, non è possibile sapere se e quando questa funzionalità verrà mai lanciata in Europa o nel resto del mondo.