Galaxy Watch 7 leggerà la tua età biologica, grazie al nuovo sensore BioActive

Per anni, Samsung ha fornito agli utenti di Galaxy Watch preziose informazioni e parametri sulla loro salute. Ora, con lo smartwatch Galaxy di nuova generazione alle porte, l’azienda promette novità e miglioramenti nelle misurazioni, introducendo il nuovo sensore BioActive.

Il miglioramento passa dai fotodiodi

Con l’imminente presentazione di Galaxy Watch 7, Samsung è pronta a introdurre un nuovo sensore, in grado di sbloccare funzionalità avanzate di benessere predittivo e preventivo, offrendo capacità mai viste prima su un dispositivo indossabile. Inoltre, promette misurazioni della salute più accurate rispetto al predecessore, Galaxy Watch 6.

L’azienda si è concentrata su tre aggiornamenti chiave, raddoppiando le prestazioni di ogni fotodiodo – un diodo fotorivelatore in grado di funzionare come sensore ottico -, riducendone il numero necessario da otto a quattro senza tuttavia perdere capacità. Una riprogettazione che ha permesso di ottenere spazio extra, sfruttato per installare più LED di diverse tipologie e colori, tutti disposti in modo ottimale sul sensore.

Il sensore rinnovato ora include LED blu, gialli, viola e ultravioletti, oltre a un numero maggiore di LED verdi, rossi e infrarossi rispetto a prima. Il risultato? Samsung è così in grado di addentrarsi in “aspetti inesplorati del monitoraggio della salute sui dispositivi indossabili”.

Misurazioni più accurate e novità

Il nuovo sensore del colosso, destinato a debuttare con il prossimo Galaxy Watch 7 , mira a fornire misurazioni più precise per parametri sanitari come frequenza cardiaca – per la quale Samsung fornirà misurazioni più accurate del 30% durante gli allenamenti intensi, qualità del sonno, pressione sanguigna, livelli di ossigeno nel sangue e anche livelli di stress.

Inoltre, con l’integrazione di uno spettro più ampio di colori LED e fotodiodi aggiornati, Samsung prevede di introdurre l’Advanced Glycation End Products (AGEs) Index, un indice progettato per valutare la salute metabolica e l’invecchiamento biologico. In parole povere, ti dà un’idea della tua età biologica, aiutandoti a prendere decisioni informate sul tuo benessere.

Il nuovo sensore BioActive è stato svelato in queste ore, ma ci aspettiamo un’analisi più approfondita nel corso dell’evento Unpacked in programma il prossimo 10 luglio, quando verranno svelati – oltre ai pieghevoli Galaxy Z Fold 6 e Z Flip 6, anche Galaxy Watch 7, Galaxy Ring e i nuovi Galaxy Buds.