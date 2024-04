Galaxy Watch 6 Classic a 179€ con super valutazione usato (garantita) da MediaWorld

Prosegue la promozione Spring Party di MediaWorld, che unita alla super valutazione dell’usato garantita consente di portare a casa ottimi prodotti a un prezzo irrisorio. A questo proposito ti segnaliamo il Galaxy Watch 6 Classic a 179 euro, grazie alla super valutazione SChange di 150 euro, a cui si deve poi sommare un ulteriore sconto per la valutazione classica effettuata in negozio.

Di seguito ti spieghiamo come riuscire a ottenere il Galaxy Watch 6 di Samsung a soli 179 euro invece di 419 euro (prezzo consigliato dal produttore), per un risparmio concreto di 240 euro.

Come avere Galaxy Watch 6 Classic a 179 euro grazie alla super valutazione garantita di MediaWorld

Innanzitutto, scegli il modello Galaxy Watch 6 Classic da 43mm in colorazione Black. Dopodiché assicurati di avere un dispositivo usato compatibile con la promozione. Per scoprirlo, recati a questa pagina e inserisci il codice IMEI del tuo device: in caso di esito positivo, il sistema mostrerà il modello in questione e una prima valutazione.

Completata la verifica dei requisiti, puoi procedere con l’acquisto. Mi raccomando, è importante in questa fase scegliere le opzioni Ritiro in negozio e Pagamento al ritiro in negozio, in modo da portare il dispositivo usato nel punto vendita MediaWorld e ottenere non solo i 150 euro della super valutazione garantita ma anche uno sconto extra per la valutazione effettiva.

La promozione relativa alla super valutazione dell’usato di 150 euro è valida fino al prossimo 30 aprile, mentre la promo Spring Party – che permette di partire da 329 euro anziché 419 euro – terminerà domenica 14 aprile. Hai dunque pochi giorni di tempo ancora per approfittare della super offerta MediaWorld, grazie alla quale è possibile acquistare il dispositivo Watch 6 Classic a soli 179 euro.