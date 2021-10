Galaxy Watch 4: come impostare sfondi personalizzati per il quadrante

Galaxy Watch 4 e Watch 4 Classic hanno a bordo il sistema operativo Wear OS in sostituzione del “vecchio” Tizen. Ciò ha portato numerosi vantaggi per gli utenti, come il browser web, ma anche qualche nota dolente come una minore durata della batteria. Tra le più curiose funzionalità, non presenti sugli smartwatch Galaxy di precedente generazione, abbiamo la possibilità di cambiare lo sfondo del quadrante utilizzando un'immagine salvata nella galleria dello smartphone.

Come personalizzare il quadrante di Samsung Galaxy Watch 4 e 4 Classic

Merito della scoperta va riconosciuto ai colleghi del sito SamMobile, grazie a cui possiamo apprendere maggiori informazioni circa il procedimento di modifica.

Allo scopo di personalizzare lo sfondo del quadrante sarà sufficiente aprire un'immagine presente nella galleria del telefono, selezionare l'opzione “Imposta come sfondo” e cliccare su “Watch face”. Si verrà così reindirizzati all'editor My Photo+ grazie a cui potranno essere settati parametri come luminosità e contrasto.

Al termine del procedimento non rimarrà altro da fare che scegliere il quadrante preferito da impostare su Samsung Galaxy Watch 4 e 4 Classic, con possibilità di aggiungere ulteriori widget.