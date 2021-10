Galaxy Unpacked Part 2 potrebbe deludervi: trattenete l'entusiasmo!

Ad inizio settimana, Samsung ha annunciato ufficialmente l'evento Galaxy Unpacked Part 2 in programma per il giorno mercoledì 20 ottobre. L'azienda non ha però fornito alcuna indicazione sui temi portanti. In molti hanno fin da subito pensato alla presentazione del Samsung Galaxy S21 FE, ipotesi già confutata da alcuni leaker. La realtà, dunque, potrebbe essere meno entusiasmante del previsto.

Samsung Galaxy Unpacked Part 2: un semplice evento “a colori”?

Il colosso sudcoreano, nella giornata di ieri, ha pubblicato un nuovo video sul canale ufficiale di YouTube, che di seguito condividiamo.

Nel filmato, della durata di circa 20 secondi, possiamo osservare l'ingresso di un piccolo alieno in una sorta di quartier generale denominato “Galaxy Studio”. Da qui, mediante una manopola, il simpatico esserino ha iniziato a selezionare molteplici colori tra quelli inclusi nella tavolozza virtuale mostrata sul megaschermo, modificando di conseguenza l'impatto cromatico delle maglie indossate da lui e dagli altri due “colleghi”.

In base ai pochi indizi ricevuti, viene quindi naturale supporre che l'evento Galaxy Unpacked Part 2 sia basato principalmente sulla possibilità di creare un tema estetico personalizzato per l'acquisto di Galaxy Z Fold3 o Galaxy Z Flip3 (pur non escludendo la medesima facoltà di scelta per entrambi gli smartphone pieghevoli). La speranza è che, ovviamente, Samsung estragga ben altri conigli dal cilindro.