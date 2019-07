Samsung Galaxy Tab S6 è stato annunciato ufficialmente: il nuovo tablet dedicato alla produttività è migliorato sotto diversi punti di vista e ha il lettore d’impronte digitali alloggiato sotto il display.

Galaxy Tab S6: prezzi e specifiche tecniche

Un concentrato di tecnologia, che punta a restituire un senso ai tablet con a bordo il sistema operativo Android e – soprattutto – mira a fronteggiare la spietata concorrenza di Apple, che con i suoi iPad, estremamente votati alla produttività e al tempo libero, regna nel settore.

Un design curato, che mantiene il rapporto d’aspetto del display a 16:10 (l’ideale per lavorare), tre colorazioni disponibili, una nuova S-Pen e una doppia fotocamera principale: a questo dispositivo sembra non mancare niente, anzi, per la prima volta compare anche su tablet Samsung il lettore d’impronte digitali al di sotto del display.

L’analisi approfondita del terminale, con tutte le specifiche tecniche, è disponibile nella nostra scheda tecnica di Samsung Galaxy Tab S6.

Quanto ai prezzi di vendita, questi dipendono dalle configurazioni di, rispettivamente, RAM e storage interno, ma non sono stati ancora resi noti. Certamente, ne sapremo di più molto presto perché sarà in vendita dalla fine del mese di agosto.

