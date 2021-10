Galaxy S22: l'intera gamma supererà la velocità di rapida da 25 W?

Samsung dovrebbe presentare la gamma Galaxy S22 a febbraio 2022 ma la maggior parte delle sue specifiche tecniche è già trapelata online, come indicato nei nostri precedenti articoli. Tra i dettagli finora presi in considerazione, si è ipotizzato che l'azienda sudcoreana possa finalmente incrementare la velocità di ricarica per i suoi top di gamma: non è esclusa l'integrazione dello standard a 45W per S22 Plus ed S22 Ultra. Tuttavia, le cose potrebbero andare diversamente.

Nuovi dettagli sulla ricarica rapida di Samsung Galaxy S22

I modelli di Galaxy S22 destinati alla Cina, vale a dire S22 (SM-S9010), S22 Plus (SM-S9060) ed S22 Ultra (SM-S9080) hanno superato il processo di certificazione CCC obbligatorio. I dati di certificazione rivelano che Samsung ha testato il caricabatterie EP-TA800 con tutti i suoi prossimi telefoni. È un caricabatterie USB Type-C da 25 W con supporto per USB PD e PPS. È lo stesso caricabatterie che viene fornito in bundle con molti smartphone e tablet Galaxy di fascia media e alta.

Giusto quindi supporre che i prossimi flagship raggiungeranno il picco di velocità in ricarica a 25W? Non esattamente. La certificazione CCC non include sempre il test di uno smartphone con il caricabatterie più veloce utilizzabile ed aziende come Samsung tendono ad effettuarlo affidandosi a caricabatterie con “velocità inferiore” durante il processo di certificazione.

Ad esempio, il Galaxy Tab S7 è stato certificato con un caricabatterie da 15 W, ma supporta una ricarica rapida fino a 45 W. Non è da escludere però che, nel concreto, il colosso sudcoreano possa effettivamente decidere di fermarsi allo standard di ricarica rapida da 25 W per tutti i prossimi Samsung Galaxy S22.