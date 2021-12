Galaxy S22: la famiglia al completo in un nuovo video leaked

Eravamo consapevoli del fatto che S22 ed S22+, rispetto al più prestigioso Samsung Galaxy S22 Note (ex S22 Ultra), sarebbero stati notevolmente diversi ma non ci saremmo aspettati una differenza così marcata anche dal punto di vista estetico.

Gli attesissimi smartphone Samsung Galaxy S22 escono allo scoperto

Qualche ora fa, l'onnipresente Steve H.McFly (@OnLeaks) ha pubblicato su Twitter un breve video che mostrerebbe appunto i tre dispositivi che faranno parte della nuova famiglia di Samsung Galaxy S22 (filmato reperibile cliccando su questo link).

Salta subito all'occhio il differente form factor che caratterizza gli smartphone: S22 ed S22+ riprendono le linee morbide e con angoli arrotondati tipiche della gamma. Samsung Galaxy S22 Note, invece, si rifà al design che tradizionalmente ha contraddistinto le unità della linea Note (come per ribadire il concetto).

Come già sappiamo, quest'ultimo dispositivo sarà l'unico equipaggiato con l'iconica S Pen, situata nella parte bassa accanto alla griglia dell'altoparlante. Non stupiscono i differenti moduli della fotocamera presenti nella zona posteriore delle 3 unità, con un maggior numero di sensori a bordo del Samsung Galaxy S22 Note.

In buona sostanza, si ha l'impressione che il colosso sudcoreano abbia voluto racchiudere in un'unica gamma di smartphone le due realtà di maggior successo per quanto riguarda l'ambito mobile. Ormai è praticamente certo: le linee Galaxy S e Galaxy Note proseguiranno di pari passo la loro strada, muovendo assieme i primi passi grazie alla gamma Samsung Galaxy S22.