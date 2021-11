Galaxy S21 FE: prime foto reali dello smartphone Samsung

Di Samsung Galaxy S21 FE stiamo parlando ormai da diverso tempo. Nelle ultime ore, però, sono trapelate online quelle che dovrebbero essere le prime foto reali del tanto chiacchierato dispositivo, a cui daremo ora uno sguardo.

Sarà questo il nuovo Samsung Galaxy S21 FE?

Il telefono è mostrato da quasi tutte le angolazioni , per cui possiamo chiaramente osservarne le principali caratteristiche costruttive.

Il dispositivo avrà cornici molto sottili ed un display piatto. Sarà presente un foro centrato per la fotocamera frontale. Posteriormente invece troviamo il modulo verticale con tripla camera. Dal punto di vista del design, lo smartphone dà l'idea di essere una sorta di “ibrido” fra il Galaxy S20 FE e l'S21.

Non siamo sicuri circa i materiali che Samsung utilizzerà, ma è probabile che assisteremo all'unione di metallo e plastica. Tutti i pulsanti fisici si trovano sul lato destro del terminale. La porta USB di tipo C è collocata nella parte inferiore, insieme ad uno slot per schede microSD. C'è anche una griglia per l'altoparlante principale del telefono. Nella parte superiore individuiamo il microfono con sistema di cancellazione del rumore. Ricordiamo che Samsung Galaxy S21 FE dovrebbe fare il suo esordio il 4 gennaio, almeno stando agli ultimi rumor.