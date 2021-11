Samsung Galaxy S21 FE: spuntano i prezzi ufficiali

Le varianti di memoria del Samsung Galaxy S21 FE e i dettagli sui prezzi sono appena trapelati a distanza di poche settimane dal debutto ufficiale del flagship killer.

Samsugn Galaxy S21 FE: facciamo il punto

Dopo diverse fughe, indiscrezioni e ritardi, il colosso sudcoreano Samsung sembra finalmente pronto per lanciare lo smartphone Galaxy S21 FE a gennaio 2021. Quasi tutto ciò che riguarda questo dispositivo è già trapelato online.

Oggi, un nuovo rapporto emerso tramite MySmartPrice ha rivelato le varianti di memoria del flagship killer e il loro prezzo. Il modello base con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna avrà un costo di 920 euro, mentre la versione da 8 GB di RAM con 256 GB di storage sarà venduta per 985 euro. Si noti che il prezzo è compreso di impota sul valore aggiunto (IVA) locale.

Nel Regno Unito, l'iterazione con RAM da 8 GB e memoria da 128 GB verrà venduta per 776 GBP, mentre il modello con 256 GB di storage costerà 831 GBP. Se si crede ai rapporti, l'OEM sudcoreano prevede di lanciare il Galaxy S21 FE solo in determinate regioni, il che significa solo in Europa e nel Regno Unito.

Per quanto riguarda il lancio, lo smartphone dovrebbe diventare ufficiale il 4 gennaio e si dice che sarà disponibile in quattro opzioni di colore: bianco, lavanda, crema e nero.

Sul fronte delle specifiche sappiamo che l'ammiraglia sarà dotata di un display Full HD+ da 6,4 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120Hz e sarà alimentata dal Qualcomm Snapdragon 888 o dal chipset Exynos 2100 proprietario. Entrambi questi SoC sono prodotti da Samsung utilizzando il processo a 5 nm.

Come accennato in precedenza, sarà disponibile in due tagli: 8 GB di RAM con 128 GB di memoria interna e 8 GB di RAM con 256 GB di storage. Sarà alimentato da una batteria da 4.380 mAh e verrà fornito con supporto per la tecnologia di ricarica rapida da 25 W.