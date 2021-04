Secondo un rumor appena emerso in Rete, il Samsung Galaxy S21 FE potrebbe non ottenere l’aggiornamento della batteria che ci aspettavamo: ecco tutti i dettagli.

S21 FE a corto di energia?

Sebbene l’anno scorso il Galaxy S20 FE ebbe in dotazione da parte di Samsung la stessa batteria dell’ammiraglia Galaxy S20 Plus, quest’anno la tendenza per il modello Fan Edition della compagnia sudcoreana sarà differente. In effetti, stando a quanto appena emerso, il Galaxy S21 FE potrebbe accontentarsi di una cella da 4.500 mAh e non da 4.800 mAh, come a bordo dell’S21 Plus.

L’indiscrezione che abbiamo tra le mani ha, in buona sostanza, individuato una batteria con numero di modello EB-BG990ABY corrispondente al presunto numero di modello del telefono SM-G990B che, in sintesi, ha una capacità nominale di 4.370 mAh (Samsung, probabilmente, la commercializzerà come una cella da 4.500 mAh).

Ovviamente, non è una dimensione poi così bassa, dato che un recente sondaggio dei colleghi di Android Authority ha mostrato che la maggior parte delle persone utilizza attualmente telefoni con batterie fino a 4.500 mAh.

Inoltre, il S20 FE dell’anno scorso ha anche manifestato che con la sua cella da 4.500 mAh l’autonomia energetica è davvero stellare. Ma non è finita, dato che se il Galaxy S21 FE prenderà in prestito dal predecessore la funzionalità di ricarica wireless e Wireless PowerShare (cosa che molto probabilmente avrà), gli utenti che decideranno di acquistarlo potrebbero avere tra le mani un device completo dal punto di vista energetico.

