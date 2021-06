Un nuovo rumor indica che il prossimo Galaxy F22 di Samsung altro non è che un Galaxy A22 rinominato: avrà, tuttavia, il supporto 4G o 5G?

Galaxy F22: cosa sappiamo

All'inizio di gennaio, Samsung ha annunciato silenziosamente il Galaxy A22 5G e A22 4G in Europa e ora sono emerse delle indiscrezioni sul Galaxy F22 in arrivo, che riguardano la gamma A22 da molto vicino.

A quanto pare, infatti il Galaxy F22 è in realtà un telefono della serie Galaxy A22 rinominato; inoltre, il numero di modello per l'F22 è l'SM-E225F_DS, che suggerisce una variante dual-SIM del device, che si abbina bene con il numero di modello SM-A225 della linea A22.

Tuttavia, non è chiaro se il Galaxy F22 sia basato sulla versione 4G o 5G del Galaxy A22, dato che entrambi i modelli offrono una batteria da 5.000 mAh con ricarica da 15 W e gli scanner di impronte digitali montati lateralmente.

La versione 4G è dotato di un chipset 4G di cui non conosciamo il nome, un pannello OLED da 90Hz, una fotocamera posteriore quadrupla (48MP+8MP+2MP+2MP) e una selfie-camera da 13MP. D'altra parte, la variante 5G ha un SoC MediaTek Dimensity 700, uno schermo LCD da 90 Hz, un modulo ottico posteriore triplo (48 MP + 5 MP + 2 MP) e uno snapper anteriore da 8 MP.

Ad ogni modo, la serie Galaxy F è generalmente limitata all'India, quindi non possiamo al momento essere sicuri che il Galaxy F22 atterrerà anche in Europa. Ovviamente non ci sono ancora indicazioni ufficiali sui sui prezzi degli smartphone, ma il modello 5G potrebbe essere commercializzato a poco più di 300 euro.

