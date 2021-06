Samsung Galaxy A22 5G con SoC Dimensity 700 è appena stata lanciato ufficialmente insieme al Galaxy A22 LTE. Di fatto, finalmente, il colosso sudcoreano ha presentato i nuovi low-cost entry level della gamma A. I modelli sono stati oggetto di diverse indiscezioni (nel corso delle ultime settimane) che ci hanno dato un'idea delle specifiche previste e dell'estetica finale.

Samsung Galaxy A22 5G e 4G: le specifiche

Il Galaxy A22 5G ha un display Infinity-V LCD IPS da 6,6 pollici con supporto per una frequenza di aggiornamento del display di 90Hz. D'altra parte, il modello standard racchiude un display Super AMOLED Infinity-U da 6,4 pollici con risoluzione HD+. Il display supporta anche una frequenza di aggiornamento di 90Hz.

L'A22 5G ha una fotocamera frontale da 8 MP posizionata all'interno della tacca dello schermo e un triplo modulo fotografico sul posteriore. Ha anche una main camera grandangolare da 48 MP, un'ultra wide da 5 MP e un sensore di profondità da 2 MP. Il device può registrare video 4K con la sua ottica principale e ma non viene fornito con sistema di stabilizzazione.

D'altra parte, il Galaxy A22 LTE sfoggia una fotocamera selfie da 13 MP mentre nella parte posteriore è presente una configurazione della fotocamera con quattro lenti gestita da una main camera da 48 MP con OIS e autofocus. C'è anche un sensore ultrawide da 8 MP, una macro da 2 MP e un sensore di profondità da 2 MP con apertura F2.4.

L'A22 5G/4G sarà disponibile in quattro accattivanti colori: bianco, menta, grigio e viola.

In termini di processore, il Galaxy A22 5G è dotato di un SoC MediaTek Dimensity 700 octa-core con una frequenza di clock di 2,2 GHz. Il processore è abbinato a 4 GB, 6 GB e 8 GB di RAM mentre le opzioni di archiviazione variano da 64 GB a 128 GB. Da parte sua, l'A22 4G è alimentato da un processore MediaTek Helio G80 octa-core. La configurazione della memoria è simile alla versione 5G ma la variante LTE perde la configurazione con gli 8 GB di RAM.

Entrambi i dispositivi contengono anche uno slot per schede microSD per espandere lo spazio di archiviazione fino a 1 TB. In termini di interfaccia, l'A22 5G/4G avvia Android 11 immediatamente con One UI 3.1 personalizzata di Samsung in cima.

I telefoni arrivano anche con supporto per Samsung Pay, Wi-Fi b/g/n/ac, NFC, Bluetooth 5.0, porta USB Type-C e jack per cuffie da 3,5 mm. Presente un'enorme batteria da 5.000 mAh compatibile con la ricarica rapida da 15 W su entrambi i terminali.

Il Samsung Galaxy A22 4G ha un prezzo di 230 Euro (circa $278). I dettagli sui prezzi del Galaxy A22 5G non sono disponibili in questo momento, ma una fonte precedente ha suggerito che questo terminale potrebbe avere un costo di circa $ 305. Ci aspettavamo che il colosso tecnologico coreano rilasci maggiori informazioni nei giorni a venire.

