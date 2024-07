Galaxy Buds 3 Pro, slitta la data di lancio: colpa di un difetto degli auricolari

Data di lancio già posticipata per i nuovissimi Galaxy Buds 3 Pro di Samsung. Presentati una decina di giorni fa, la messa in vendita era ormai prevista a breve, entro fine luglio, ma a causa di alcuni problemi relativi alla qualità degli auricolari l’azienda ha ritardato tutto: sulla pagina ufficiale italiana, infatti, risulta possibile acquistarli, ma le spedizioni partiranno soltanto dopo il 23 agosto.

Le scuse di Samsung

Nessun problema tecnico, quanto più funzionale. Alla base di questo ritardo nel lancio, infatti, ci sarebbero i nuovi inserti auricolari in silicone che, stando ad alcune fonti, risultano propensi a strapparsi facilmente quando rimossi. Naturalmente, una volta rotti, gli inserti risultano completamente inutili perché non possono essere riattaccati, costringendo gli utenti a sostituirli con il secondo dei due set in dotazione, quello di misura diversa.

Samsung ha anche pubblicato una guida passo-passo in cui spiega come rimuovere in sicurezza i copri-auricolari in silicone dei suoi Buds 3 Pro. Due i punti fondamentali: non torcerli e non usare le unghie durante il processo di rimozione. L’azienda, nel forum ufficiale coreano, ha anche pubblicato un post ufficiale in cui fa chiarezza sulla situazione e si scusa per eventuali disagi: