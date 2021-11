Galaxy A33: quali saranno le varianti cromatiche scelte da Samsung?

Come segnalato per la prima volta circa un mese fa, pare che Samsung stia lavorando al nuovo Galaxy A33, naturale successore di Galaxy A32. Finora abbiamo avuto ben poche informazioni a riguardo ma, fortunatamente, stiamo iniziando a conoscerne qualche dettaglio in più.

Samsung Galaxy A32: cosa sappiamo al momento

Dovrebbero esserci alcune somiglianze rispetto al predecessore, soprattutto per quanto concerne il design. Inoltre, Samsung Galaxy A33 potrebbe essere disponibile nelle stesse versioni cromatiche viste in occasione del precedente modello.

Il device potrebbe infatti arrivare sul mercato nelle colorazioni nera, bianca, azzurra ed arancione. A bordo dovremmo anche trovare una fotocamera frontale da 13 MP e, anche in questo caso, non ci si discosterebbe da quanto visto sul Galaxy A32.

Poco si sa in merito alle altre specifiche tecniche del dispositivo. La speranza, tuttavia, è che possano essere risolte le problematiche evidenziate per l'unità della precedente generazione, spesso soggetta a lag e rallentamenti in fase di utilizzo.

Samsung starebbe inoltre lavorando con l'obiettivo di rendere gli smartphone 5G più convenienti, ecco perché molti dei terminali della gamma Galaxy A stanno ricevendo il supporto per questo standard: essendo la connettività 5G già presente sul Galaxy A32, sarebbe improponibile la sua assenza a bordo del Samsung Galaxy A33.