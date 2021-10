Galaxy A13: il telefono 5G più ECONOMICO di Samsung

I rendering del nuovo Galaxy A13 5G ci permettono di dare una prima occhiata al telefono con supporto alle reti di quinta generazione più economico di casa Samsung.

Samsung Galaxy A13 5G: ecco cosa sappiamo?

L'OEM sudcoreano, come molti altri produttori, sta lavorando per introdurre il modem per le reti di quinta generazione anche nei modelli più convenienti. Il gigante coreano è pronto ad annunciare il suo telefono più economico di sempre, il Galaxy A13, e prima del suo lancio, i rendering del telefono ci hanno fornito un primo sguardo.

Il terminale dovrebbe essere lanciato come l'erede del Galaxy A12 svelato a novembre 2020. I rendering, forniti da OnLeaks in collaborazione con Zouton, mostrano che Samsung sta aggiornando il design per il nuovo low-cost.

Come si vede nelle foto, il Galaxy A13 5G ha tre fotocamere posteriori, una in meno di quelle previste nel Galaxy A12, impilate l'una sull'altra. A parte i sensori che non sono a filo con il retro in policarbonato del telefono, si nota che questi non sono nemmeno alloggiati insieme. Il design è diverso ma conferisce al telefono un aspetto molto minimal, soprattutto sulla variante nera.

Nella parte anteriore, il gadget avrà un display LCD FHD+ da 6,48 pollici con una tacca per la lente frontale. È stato riferito che il device avrà un processore MediaTek Dimensity 700 5G e sarà disponibile nelle varianti da 4 GB e 6 GB di RAM con 64 GB o 128 GB di spazio di archiviazione.

La configurazione delle lenti posteriori prevede un sensore principale da 50 MP f/2.0, una camera ultrawide da 5 MP f/2.2 e un sensore di profondità da 2 MP f/2.4. Si prevede inoltre che il telefono disponga di una batteria da 5000 mAh. La fonte menziona anche il supporto per la ricarica rapida da 25 W, il che è sorprendente poiché i prodotti di Samsung di solito non superano i 15 W. La ricarica dovrebbe avvenire tramite una porta USB-C e nella parte inferiore si nota la presenza di un jack audio.

È stato riferito che il Galaxy A13 5G potrebbe essere lanciato entro la fine dell'anno, ma non sarà disponibile per l'acquisto fino a gennaio 2022 con un prezzo di partenza di 290 dollari negli Stati Uniti. Si potrà acquistare in nero, blu, rosso e bianco. Presumiamo che possa arrivare anche in Europa, ma al momento non abbiamo informazioni a riguardo: vi terremo aggiornati.