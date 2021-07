A maggio avevamo appreso dell'esistenza dell'entry-level Samsung Galaxy A03s e avevamo persino dato una prima occhiata al telefono, attraverso una serie di render basati su CAD. Ora, lo stesso dispositivo ha fatto la sua comparsa su Geekbench, rivelando alcune delle sue specifiche chiave.

Galaxy A03s su Geekbench

Secondo la pagina apparsa su Geekbench, il Samsung Galaxy A03s arriverà con un chipset MediaTek Helio G35 octa-core a bordo, accompagnato da 4 GB di RAM, mentre sul lato software verrà fornito di Android 11.

Sulla base di ciò che abbiamo visto dai precedenti render basati su CAD, il Galaxy A03s dovrebbe presentare un display Infinity-V da 6,5 pollici e misurare circa 166,6 x 75,9 x 9,1 mm.

Sul retro del telefono dovremmo trovare una configurazione a tripla telecamera alloggiata all'interno di un'isola rettangolare che, secondo quanto riferito, includerà una cam principale da 13 megapixel, oltre ad un paio di sensori ausiliari da 2 megapixel. Il comparto dedicato all'ottica dovrebbe essere sarà completato da una selfie-camera frontale da 5 megapixel.

Vale la pena ricordare che Samsung ha lanciato il predecessore dell'A03s, vale a dire il Galaxy A02s, a novembre 2020. Il telefono in questione è alimentato dal processore Octa Core Qualcomm SDM450-F01 (1,8 GHz), associato a 3 GB di RAM e 32 GB di archiviazione interna (espandibili con microSD fino a 512 GB). Inoltre, per l'autonomia energetica, l'A02s conta su una batteria da 5000 mAh con ricarica da 15 W.

Nell'attesa di avere maggiori dettagli circa l'A03s, segnaliamo che il colosso sudcoreano ha appena presentato un altro smartphone di fascia bassa, vale a dire il Galaxy F22. Al momento lo smartphone verrà venduto in India, ma non è detto che in futuro non arrivi anche in Italia.

