Stando ad un'indiscrezione delle ultime ore, il prossimo smartphone super economico di Samsung, il Galaxy A03s avrà un modulo fotografico con ben tre obiettivi.

Galaxy A03s: presunte specifiche

Le specifiche e i render del futuro best-buy di Samsung, il Galaxy A03S, sono appena state rivelate inRete, mostrando un display con notch a goccia e una configurazione a tripla fotocamera sul retro, accompagnata da un flash LED. Il dispositivo, inoltre, dovrebbe essere dotato di un sensore per le impronte digitali montato lateralmente e una porta USB di tipo C.

Entrando nei dettagli, il rumor rivela che il Galaxy A03s dovrebbe avere uno schermo da 6,5 ​​pollici e, come accennato qualche riga più sopra, un notch a goccia nella parte superiore del pannello, utile ad ospitare la selfie camera. In termini di ottica, il telefono potrebbe vantare una fotocamera principale principale da 13 MP e due cam da 2 MP nella parte posteriore; per i selfie e le videochiamate, invece, l'A03 potrebbe essere dotato di un sensore da 5 MP.

Il telefono, stando al render in nostro possesso, avrà anche un jack audio da 3,5 mm, mentre per le specifiche hardware e i dettagli sulla capacità della batteria restano al momento un mistero.

Tuttavia, dovremmo conoscere specifiche più dettagliate dell'A03 nei prossimi giorni, grazie a qualche sito di benchmarking o di certificazione. Nell'attesa di avere tutte le informazioni relative al telefono, compresa la data di lancio, ricordiamo che Samsung ha lanciato il Galaxy A02 a novembre 2020. Questo terminale – di cui l'A03s dovrebbe essere il successore – non ha il sensore per le impronte digitali e presenta solo una porta microUSB dedicata alla ricarica.

