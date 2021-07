Samsung ha appena lanciato in India il suo nuovo Galaxy F22: ecco tutte le caratteristiche tecniche e il prezzo.

Galaxy F22: dettagli

IL Galaxy F22 è uno smartphone che promette bene da molti punti di vista, a partire dallo schermo Infinity-U HD+ Super AMOLED da 6,4 pollici con refresh rate fino a 90 Hz, che ospita una selfie-camera da 13 MP.

Dotato di uno scanner per impronte digitali montato lateralmente, il telefono dell'azienda sudcoreana presenta il retro in plastica e conta su una grande batteria da 6000 mAh con supporto per la ricarica rapida da 15 W.

Alimentato dal processore Octa Core MediaTek Helio G80 da 12 nm (dual 2GHz Cortex-A75 + Hexa 2GHz 6x Cortex-A55 CPU) con GPU ARM Mali-G52 2EEMC2 e associato ad un massimo di 6 GB di RAM, il nuovo Galaxy F22 presenta un comparto fotografico posteriore interessante. Entrando nei dettagli, il modulo gode di una fotocamera principale da 48 MP, di una cam ultra-wide da 8 MP, di un sensore di profondità di 2 MP e di una macro da 2 MP.

Tra le specifiche dell'F22, troviamo il Jack audio da 3,5 mm e la Doppia SIM (oltre alla microSD per espandere ulteriormente lo storage), mentre per quanto riguarda il sistema operativo il terminale monta Android 11 con OneUI Core 3.1.

Disponibile nei colori Denim Black e Denim Blue, il nuovo telefono del colosso sudcoreano ha un prezzo di 12.499 rupie (al cambio, 140 euro) per la versione da 4 GB di RAM con 64 GB di memoria e di 14.499 rupie (160 euro) per il modello da 6 GB di RAM con 128 GB di memoria. Ci aspettiamo che arrivi presto anche in Italia.

Samsung

Smartphone