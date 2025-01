Furto di identità su Instagram: come avviene e come difendersi

Purtroppo, secondo le recenti ricerche degli esperti in sicurezza informatica, il furto di identità su Instagram è diventato un problema sempre più diffuso e preoccupante. Le conseguenze sono gravi sia per gli utenti che per le aziende. Stando alle ultime statistiche, circa un account su dieci sarebbe falso, evidenziando così la portata del fenomeno.

Ecco perché è importantissimo sapere come proteggersi efficacemente da questa minaccia in costante evoluzione che non mette in pericolo solo gli account di personaggi famosi o influencer, ma anche gli account degli utenti più comuni e per niente famosi. Vediamo quindi come avviene il furto di identità e come difendersi per evitarlo.

Il furto di identità su Instagram è un problema

Creare account falsi su Instagram è estremamente semplice, per questo il furto di identità su questa piattaforma social sta diventando un problema. Il fatto è che, se è tanto semplice creare account fake è altrettanto difficile ottenere la rimozione di profili che impersonificano utenti o brand. Infatti, stando alle esperienze delle vittime, questo processo può rivelarsi lungo e frustrante.

Molti utenti segnalano di aver atteso mesi o addirittura anni prima di vedere rimossi account che utilizzavano la loro identità per truffare altre persone. Tuttavia, le conseguenze per utenti e aziende non tardano ad arrivare e possono essere particolarmente gravi, con danni reputazionali e finanziari. I criminali sfruttano account falsi per:

raccogliere dati personali sensibili;

sensibili; diffondere malware attraverso pubblicità ingannevoli;

attraverso pubblicità ingannevoli; pubblicare falsi annunci di lavoro per perpetrare truffe.

Strategie efficaci di protezione

Per contrastare efficacemente il fenomeno del furto di identità su Instagram, Check Point raccomanda un approccio su tre fronti.

Formazione.

È fondamentale educare ed educarsi sui rischi legati all’interazione con account potenzialmente falsi. La formazione dovrebbe coprire: Come riconoscere profili sospetti L’importanza di non cliccare su link non verificati I pericoli specifici legati al phishing su Instagram Monitoraggio proattivo.

Utilizzare software e strumenti di monitoraggio automatizzati per: Identificare rapidamente account che impersonano Rilevare usi non autorizzati di loghi, nomi di dominio e nomi di dipendenti Effettuare scansioni continue, non solo periodiche Intervento tempestivo.

In caso di rilevamento di un account falso: Non limitarsi a utilizzare i canali standard di segnalazione di Instagram Collaborare con fornitori specializzati nella rimozione rapida di contenuti Sfruttare relazioni dirette con il team di Instagram per accelerare il processo

Contro il furto di identità in generale e nello specifico su Instagram, la velocità è cruciale per limitare i danni. Più a lungo un account falso rimane attivo, maggiori sono i rischi per utenti e brand. Ecco perché è fondamentale agire tempestivamente, avvisando subito i propri followers e segnalando la cosa.