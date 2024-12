Frutta e verdura marcia ADDIO con il purificatore Shelfy in offerta su Amazon (-34%)

Con Vitesy Shelfy puoi portarti a casa un purificatore smart per frigorifero che migliorerà per sempre la sua gestione. Grazie a questo dispositivo potrai prolungare la durata del cibo, specie di frutta e verdura, e ridurre gli odori. Oggi puoi acquistarlo in sconto su Amazon a soli 99 euro invece di 149, con consegna immediata.

Come funziona Vitesy Shelfy, il purificatore smart per frigorifero

Vitesy Shelfy rivoluzionerà il modo in cui utilizzi il frigorifero grazie ad un dispositivo che è capace di prolungare la freschezza del cibo fino a 12 giorni in più: questo ti permetterà di ridurre gli sprechi, spendere meno e assicurarti dei prodotti di qualità a tavola.

Shelfy funziona tramite un filtro fotocatalitico all’avanguardia che riduce gli odori fino all’80%, ma soprattutto riduce la carica batterica. Il dispositivo si connette all’app per smartphone Vitesy Hub con cui monitorare quante volte apri il frigorifero e ottimizzare il consumo degli alimenti: funziona anche con Alexa e Google Home, quindi puoi gestirlo persino con la voce.

Funziona con tre differenti modalità operative – Eco, Standard e Boost – assicurando un’autonomia fino a 3 settimane. Lo ricarichi facilmente e velocemente tramite USB-C: nel frattempo, potrai lavare il filtro sotto l’acqua corrente eliminando costi aggiuntivi di manutenzione.

Vitesy Shelfy è la scelta ideale per preservare la qualità dei cibi che conservi in frigorifero, ridurre lo spreco alimentare e assicurarti dei prodotti che durino più a lungo, oltre ad eliminare i fastidiosi odori. Acquistalo adesso a soli 99 euro invece di 149.