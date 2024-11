Frullatore Laica XPro per un prodotto da chef in cucina: 10 potenze

Metti in cucina un frullatore che faccia come si deve il suo lavoro. Se ami frullati o prepari spesso e volentieri delle salse e frappè, non puoi fare a meno del Laica XPro, un modello con lame in acciaio e 10 livelli di potenza che non si ferma davanti a niente, neanche ai cubetti di ghiaccio. Puoi acquistarlo a soli 40,99€ su eBay grazie allo sconto in corso. Con un ribasso del 63% il prezzo crolla permettendoti di fare tuo questo elettrodomestico di grande qualità con una spesa piccolissima.

Laica XPro, perché scegliere questo elettrodomestico?

Facilissimo da utilizzare e di qualità. Rispetto a molti altri modelli che trovi in commercio, il Laica XPro è un elettrodomestico che acquisti oggi e userai per tutta la vita visto che è realizzato con materiali di estrema qualità ed è dotato di ben 6 lame in acciaio inox capaci di sminuzzare ogni alimento senza problemi. In altre parole non si rovinano quando sono messe sotto sforzo.

Da questo punto di vista, ti faccio subito notare che il motore va di pari passo grazie alla sua potenza da 1200Watt che si adatta a vari utilizzi e tempistiche.

Con una bella brocca i vetro con capienza da 1750ml hai tutta la capienza necessaria per dare vita a frullati irresistibili. Altro punto a favore è il coperchio con chiusura ermetica che evita schizzi e danni non preventivati. Scegli una delle 10 velocità tramite la manopola od opta per uno delle tre modalità: pulse, ice crush e smoothie.

A soli 40,99€ su eBay, il frullatore Laica XPro è quello giusto da mettere in cucina. Non te lo perdere assolutamente ora che lo trovi in sconto con un ribasso del 63%. Completa l’acquisto con un click.

Delle spedizioni non ti preoccupare visto che sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia.