Friggitrice ad Aria XXL Russell Hobbs con 10 funzioni ora tua a SOLI 88€

Recentemente hai visto da una tua amica quanto sia facile cucinare con una friggitrice ad aria e ora ne vuoi acquistare anche tu una? Non sei disposta però a spendere cifre esorbitanti? Allora vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello la friggitrice ad aria Russell Hobbs a soli 88,88 euro, invece che 119,99 euro.

Come puoi vedere siamo di fronte uno sconto del 26% che ti permette di risparmiare più di 31 euro sul totale. Si tratta davvero di un’ottima promozione per un elettrodomestico che fa la differenza. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Friggitrice ad Aria XXL per cuocere di tutto in poco tempo

Con la Friggitrice ad Aria Russell Hobbs potrai veramente cuocere tutte le pietanze che desideri grazie al suo cestello da ben 8 litri che ti permette di cucinare per circa 8 persone. Potrai impostare la temperatura fino a un massimo di 220 °C e questo garantisce prestazioni eccezionali in minor tempo.

Ha un design compatto ed elegante con un pratico pannello touch dove potrai scegliere le varie impostazioni tra le 10 disponibili per una cottura velocissima. Puoi anche disidratare, scongelare e riscaldare i cibi. Il cestello è removibile e lo potrai lavare sia sotto l’acqua che in lavastoviglie.

Si tratta di una promozione da urlo ma se non fai veloce rischi di perderla. Quindi vai all’istante su Amazon e acquista la tua friggitrice ad aria Russell Hobbs a soli 88,88 euro, invece che 119,99 euro. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonata fallo ora cliccando qui.